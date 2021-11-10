宏利香港核心多賺16% 新業務價值增四成

宏利金融（945）昨日公佈宏利香港第三季及首九個月業績，第三季核心盈利19億元，按年增長16%；年度化保費等值銷售額按年增12%至17億元；新造業務價值按年升42%至12億元。宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞昨日表示，澳門與內地通關後，該公司澳門部門的內地訪客（MCV）業務大幅上升，預計中港重開邊境後，本港MCV業務可於明年首兩至三季逐步恢復。戴明鈞表示，澳門去年與內地通關後，宏利澳門業務今年首九個月的年度化保費等值銷售額按年上升194%，當中62%銷售來自內地訪客，較去年同期的5%大幅上升。港府目前與內地商討通關安排，戴明鈞認為，計劃重開邊境為好消息，預計隨著通關安排逐步放寬，本港MCV業務可於明年首兩至三季開始緩慢恢復。內地客可望緩慢恢復他又認為，內地客戶將更注重健康和保護方面保障，預期MCV業務質量及可持續性會提高。「來港易」計劃每日開放一千個非本港旅客名額，戴明鈞認為，對比保險業界的每日出單量，一千個名額只為重啟業務的一小步，期望政府推行全面通關後，客流量得以恢復，協助MCV業務增長。今年首9個月宏利核心盈利錄得53億元，按年增長16%；受惠中國內地訪客對澳門市場需求等，年度化保費等值銷售額按年升10%至49億元；新造業務價值錄35億元，按年增長34%，主要受銷售量上升，利率造好以及多項產品管理措施所帶動。香港股票分析師協會主席鄧聲興指，宏利第三季業績表現不俗，反映本港業務的增長可抵銷跨境業務損失，預計該股表現趨強勢，或可高見167元。宏利上周五宣佈，將12月派發的普通股股息調高18%，他認為這反映公司現金流強勁，調高股息可吸引持股收息的投資者購入其股份。此外，宏利上周宣佈將向多倫多證券交易所提交申請，回購並註銷不多於3900萬股宏利普通股，佔已發行流通普通股約2%，以昨日收市價計涉資約60億元。