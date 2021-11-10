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內房擬發銀行間債券解困

2021-11-10 列印
　　中國多個城市近期密集推出趨嚴管理預售金的新政，加強對商品房預售資金監管，令內房財政壓力雪上加霜，市傳多家內房企業計劃於銀行間市場發債融資。

  有內媒報道稱，銀行間市場交易商協會昨日舉行房地產企業代表座談會。有與會人士透露，招商蛇口（001979.SZ）、保利發展（600048.SHA）、碧桂園（2007）、龍湖集團（960）、佳源創盛、美的置業（3990）等公司近期均有計劃在銀行間市場註冊發行債務融資工具。



  市場人士指出，儘管「房住不炒」大方向未變，但目前地產行業融資和銷售均出現「企穩」信號，市場情緒正在逐步恢復。　　

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