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鮑威爾能否續掌儲局遇威脅

2021-11-10 列印
　　外媒報道，美國總統拜登於上周與聯儲局理事布雷納德（Lael Brainard），就聯儲局主席之職位進行面談，意味現任主席鮑威爾連任的可能性面臨真正威脅。鮑威爾和布雷納德為主席職位角逐中僅有的兩位公開人選。

  據悉，布雷納德於上周訪問白宮時與美國總統拜登討論美聯儲主席一職的議題，反映在拜登考慮誰將在未來4年領導聯儲局之際，現任主席鮑威爾有了一個強而有力的競爭對手。鮑威爾和布雷納德是唯一公開表明競選主席的人選。



  鮑威爾的任期將於明年2月到期，拜登曾於上周二表示，他會很快作出決定。彭博早前曾報道，布雷納德亦在考慮擔任負責監管工作的聯儲局副主席。

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