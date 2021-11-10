陽光保險擬明年IPO 來港集資最多156億

新股市場沉寂多時，多隻新股首掛「破底」收場，惟有投行人士表示，本地新股活動在中國監管收緊下，有再度轉趨頻繁之勢。昨日再有發行人公佈上市計劃，其中中國陽光保險集團考慮明年在港上市，集資最多156億元；已遞表的凱萊英醫藥（Asymchem）則打算在本周尋求通過聆訊，最多籌117億元。《IFR》引述知情人士報道，內地七大保險集團之一的中國陽光保險集團正與中金及瑞銀商討上市事宜，計劃將於明年在港掛牌，目標集資規模約10至20億美元（約78至156億港元）。陽光保險早於2010年曾就到港上市，邀請投行參與競標，惟最終未有成事。凱萊英尋求本周過關資料顯示，中國陽光保險集團於2005年成立，經營業務包括財產保險、人壽保險、信用與擔保保險、資產管理等，近年又專注於利用人工智能和大數據發展業務。自成立以來，公司解決就業28萬人，為逾4.2億客戶提供保險保障，累計承擔社會風險1680萬億元，支付各類賠款逾2100億元，上繳稅收逾550億元。此外，今年6月已經向港交所遞交上市申請的凱萊英醫藥（Asymchem），上市進度亦有更新。據外電報道，公司計劃在本周向交易所尋求通過聆訊，獲批准上市，預計集資規模為10至15億美元（約78億至117億港元）。若進展順利，凱萊英醫藥或會在下周進行預路演。高盛及中信證券為聯席保薦人。凱萊英醫藥為CDMO（委託開發及製造服務）公司，提供貫穿藥物開發及生產全周期生命的一站式服務及解決方案，公司已與全球二十大製藥公司中的十五家有合作關係，其中有九家更是開展業務連續超過十年，如再鼎醫藥（9688）、和黃醫藥（013）及信達生物（1801）等。財務方面，截至今年3月底，凱萊英醫藥收入按年增加64.1%，至7.73億元人民幣；利潤亦較去年同期多45.6%，錄得1.55億元人民幣。