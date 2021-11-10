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非港元衍生產品 港交所擬假日照交易

2021-11-10 列印
　　港交所（388）昨宣佈擬提供香港公眾假期（新年除外）的非港元計價期貨及期權交易及結算服務，涉及產品包括有MSCI指數期貨及期權等。交易所將從昨起至12月6日就相關安排進行徵詢，料明年第一季進行準備測試或市場演習，希望於明年4月正式推出。

  港交所表示，為確保香港維持金融樞紐的競爭力，投資者能在非港元計價產品的相關證券開市時買賣及結算有關產品非常重要。因此，建議對此類產品提供假期交易服務，以達至與其他環球交易所做法一致。



  諮詢文件顯示，交易所參與者可選擇是否參與衍生產品假期交易，據此他們會分為假期交易參與者或非假期交易參與者。



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