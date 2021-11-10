非港元衍生產品 港交所擬假日照交易

港交所表示，為確保香港維持金融樞紐的競爭力，投資者能在非港元計價產品的相關證券開市時買賣及結算有關產品非常重要。因此，建議對此類產品提供假期交易服務，以達至與其他環球交易所做法一致。
諮詢文件顯示，交易所參與者可選擇是否參與衍生產品假期交易，據此他們會分為假期交易參與者或非假期交易參與者。
全球燃煤及天然氣價格高漲，香港難逃電價通脹。中電和港燈宣佈明年加電費，中電加百分之五點八，港燈加百分之七。以三人家庭為例，現時平均每月電費為二百七十五元，明年將要多付二十至二十四元。政府指兩電已盡努壓...
2021-11-10
臨近雙十一，不少淘寶店已開啟大幅度「促銷模式」，吸引「購物狂」們瘋狂買買買。日前，杭州一名女子一口氣購買了一百多件物品，竟將快遞自取櫃全都佔滿，令一旁的保安見了也驚訝到目瞪口呆。 內地一條「杭州女子雙...
2021-11-10
為了讓世界關注全球暖化帶來的海平面上升問題，南太平洋島國圖瓦盧的外交部長科菲（Simon Kofe）日前站在海水中發表演說，表示「我們國家快被海水淹沒」，希望以此呼籲世界各國能重視氣候變遷所帶來的危機...
2021-11-10
紅磡半新盤何文田山畔，被山巒翠景環抱。是次推介當中的罕有複式放盤，採2套房設計，附連366方呎平台及412方呎天台，生活空間充裕，近享東何文田配水庫遊樂場綠景，站於天台及平台，更能遠眺海景。 ...
2021-11-10
美國昨晚公佈10月最終需求生產物價指數（PPI）按月上升0.6%，按年則升8.6%，均符預期，年增率創11年新高，顯示在供應鏈吃緊情況下，通脹仍處高位。市場觀望即將公佈的消費物價（CPI）數據是否顯示...
2021-11-10
沙維周一回歸魯營球場，正式出任巴塞隆拿主帥一職，獲近一萬名球迷入場支持。這位四十一歲的巴塞傳奇於記者會中透露，自己曾拒絕巴西國家隊的邀請，而選擇重返母會，目標是兩周內助球員重拾狀態，並矢言：「我們必須把自己推到極限。」 自一九年夏天於艾薩德退役後，沙維隨即成為該隊的主帥，並開始將控傳足球應用於艾薩德。結果兩年後，沙維成功將艾薩德建立成亞洲球隊的控傳典範。儘管今年一月及夏天，沙維曾兩次拒絕巴塞邀請，但他最終亦於周一回到闊別六年的母會，並於儀式上動容表示：「我本來不想哭，但我非常感謝球會。」 為母會棄教巴西 這位曾助巴塞八奪西甲冠軍的傳奇更於記者會上透露，曾拒絕巴西國家...
2021-11-10
牛角包是擁有一身金啡色毛髮的超活潑小毛孩！每當見到人時，牠都難以掩蓋內心的興奮，馬上衝到人家面前亂撲亂跳。你走到哪，這隻小狗就會跟到哪，完全不會讓你離開視線！平常是活力小寶寶的牠，一見有食物出現，就會...
2021-11-09
68歲的「靚聲王」張偉文於4年前因腰椎病不良於行要坐輪椅代步，最慘身邊「冇人冇物」，已花光一生積蓄嚟醫病，醫完腰椎，又出現頸椎及腦退化問題，多年來只能靠歌手好友方俊（Aman）幫手負擔護老院支出及醫療...
2021-11-10
中電和港燈昨天按利潤管制計劃，分別宣佈加電費百分之五點八和百分之七，對疫情中飽受經濟下行打擊的中下階層市民來說，是一個壞消息，因為加電費之前，多種食材已經大幅漲價，市民生活壓力大增，電費又加，生活擔子百上加斤。港府要注視通脹的發展，必要時向中下階層市民提供更多支援。 全球步向減碳，多國由傳統使用燃油或燃煤發電，逐漸轉由天然氣發電，天然氣供不應求問題早已爆發，價格以倍數上升。同一時間，燃油和煤價也上漲，推動各國電價急升。電價牽動百業，電價飆升，各行業成本增加，最後羊毛出在羊身上，只好將電價升幅轉嫁給消費者。據專家預測，全球搶石油石化能源將會持續，料電價上漲潮才剛開始，不排除會...
2021-11-10
經常說在眾多刨馬的因素當中，卡士即馬匹實力屬首要，而比較賽事水準便可評定哪些馬在班內水準較高。不過三、四班賽同日每每會有拆組，較容易比較；五班賽則每次多數只會編一組，要確定水準如何，除了要加一點主觀之...
2021-11-10