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滙豐擴張內地財管 研重投印私人銀行

2021-11-10 列印
　　滙豐控股（005）財富管理及個人銀行業務（WBP）行政總裁馬勵濤接受路透社訪問時表示，滙豐的中國零售財富管理業務的招聘目標已提前完成。馬勵濤又稱，滙豐正打算提升內地的手機理財服務—滙豐聆峰（HSBC Pinnacle），計劃在年底前聘用約700名個人財富策劃師，取代原先所定聘用550名的人數。

  他說，滙豐在中國是領先的國際銀行，因此期望抓住這個機會。在私人銀行方面，滙豐現處於明顯的擴張模式。去年滙豐的內地私人銀行業務人手有20人，今年底將增至64人，明年再倍增。



        馬勵濤又說，正在研究重投印度的私人銀行業務。

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