中環IFC外望——富衛新推三危疾保障計劃

富衛香港宣佈在旗下一站式網上平台，推出「自主揀危疾保障計劃」，針對香港頭三位致命疾病，包括癌症、急性心肌梗塞及中風。計劃提供三個選擇，分別為「標準計劃」、「升級計劃」及「二合一計劃」。兩地正研究通關安排，富衛香港及澳門首席市務及數碼總監謝振國表示，通關日子仍未確定，但已準備好相關產品及服務，以隨時迎接內地訪港客戶，期望通關後業務有增長，亦會密切關注大灣區保險通相關政策的未來進展。「標準計劃」涵蓋三大危疾的保障，「升級計劃」涵蓋三大危疾和額外59種危疾，一旦確診可獲支付現有投保額100%的賠償。「二合一計劃」提供62種危疾、以及三大危疾的額外醫療保障，即客戶在首次確診三大疾病後，除了獲得一筆過賠償，兩年內可就符合條件的額外醫療支出，以實報實銷形式取得賠償。道衡︰須助能源企業轉型評值與諮詢服務提供商道衡．德安華發佈2021中國行業倍數報告，估值諮詢服務董事總經理李成安昨日表示：「疫情後期，企業加速營運隨之帶動需求激增，然而供應短缺以致供不應求，推高原材料和能源價格。能源和材料成本上升，亦導致運輸和貨櫃的價格增加，為非必需消費品和必需消費品行業的倍數帶來下行壓力。」報告發現，新冠疫情的持續影響、國際供應鏈緊張，以及地緣政治局勢變化，均為能源行業帶來正面影響。能源行業的市淨率中位數從2020年的0.8倍，升至今年的1.4倍，市盈率中位數則從去年的9.6倍增至今年的14.2倍。同時，工業行業的倍數亦較去年錄得穩步增長。當問及人行公佈碳排放支持工具帶來的影響時，他指氣候問題目前是全球關注的焦點，從目前的政策趨勢來看，國家似乎傾向提供綠色融資，幫助傳統能源公司由火力轉向可持續能源，同時亦鼓勵傳統金融公司開拓新渠道。高瞻