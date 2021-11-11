美國10月份消費物價指數（CPI）高於預期，並且創31年新高，市場擔心通脹熾熱，會迫使聯儲局提早加息，美股昨晚早段下跌。杜指早段跌38點，至36281點，跌幅為0.1%。標普指數早段跌0.5%，納指則跌1.1%。港股夜期中段跌138點，至24879點，低水117點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報36047點，跌272點；納斯達克指數報15577點，跌309點。滙控（005）美國預託證券價格曾見45.05港元，較香港收市價跌0.25港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見474.69港元，較香港收市價跌8.91港元。首領失業人數高於預期歐洲股市週三收市靠穩。各類股份中以媒體股表現較佳，升逾1.3%。英國富時100指數收報7340.15點，升66點，升幅0.91%。德國DAX指數收報16067.83點，升 27點，升幅0.17%。法國CAC指數收報7045.16點，微升1點。金價上揚，收市升近1%。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1848.3美元，升17.5美元，升幅0.96%。美國10月CPI按月上漲0.9%，高於預期的上升0.6%；按年上漲6.2%，高於預期的上升5.8%，並創31年以來最高。核心CPI按月上漲0.6%，高於預期的上升0.4%，而按年則上漲4.6%，高於預期的上升4.3%。此外，美國截至本月六日的一周，首次申請失業救濟人數達26萬7000人，按周減少4000人，多於預期的26萬人。對上一周的前值修訂為27萬1000人。截至10月30日的一周，美國續領失業救濟人數為216萬人，按周增加59000人。內地上月通脹及工業生產者出廠價格指數均高於市場預期，A股表現受壓，拖累港股曾反覆下跌332點，見全日低位24481點，但午後傳出內地與港府尋求在明年1月有限度通關，刺激港股反彈，加上科網股與內房股有追捧，恒指收市前曾觸及25000點，最終收報24996點，升183點；國指收報8910點，升104點；科指收報6349點，升128點，大市成交金額回升至1362億元。科網內房股受追捧大型科網股於午後回勇，騰訊（700）績前走高，收揚4.22%，報483.6元，是升市火車頭，單隻貢獻恒指84點升幅。其他重磅科網股齊於午後回升，美團（3690）升2.59%，收報277.4元；阿里巴巴（9988）升2.61%，收報161.2元。內房股同於下午受惠好消息走強。內媒指，中國銀行間市場交易商協會周二舉行房企代表座談會，據悉部份與會房企計劃近期在銀行間市場註冊發行債務融資工具。有債券從業人士指，座談會召開意味內房境內發債的相關政策或鬆綁。藍籌升幅榜中，頭四名由內房包辦，華潤置地（1109）飆8.79%，收報31.55元；碧桂園（2007）拉升7.9%，收報7.24元。