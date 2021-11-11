  • 2021年11月11日 星期四
  • 20º
  • 47%
熱門： 野豬袁國勇通關找換店姚煒

日報新聞 > 金融

高盛料房地產拖慢內地經濟

2021-11-11 列印
        路透社引述高盛報告，預料中國明年實際國內生產總值（GDP）增速將為4.8%，2022年至2025年間年均增長率只有4.5%，遠低於市場平均預測。雖然預計中國的宏觀政策將有所放鬆，但今年增強的結構性緊縮政策，尤其是針對房地產方面的措施，大部份仍將繼續存在。

        高盛發表了中國經濟2022年展望報告，指出中國發生住房驅動的金融危機的機率較低，但相信房地產市場已進入多年放緩的階段。因為認識到未來幾十年對住房的基本需求減弱，政策層現在正在採取行動使行業去槓桿化，並避免未來無序調整的風險。



        高盛預期，房地產對GDP增長的貢獻，可能從2019年的增加1個百分點，變為2022年至2025年的負1個百分點。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd