高盛料房地產拖慢內地經濟

香港的新冠肺炎疫情，經長期本地「清零」後，或面臨新一波輸入變種病毒的威脅。當局公佈兩名國泰機師從德國回港前，疑在當地染疫，兩人屬豁免類別人士，故在機場病毒檢測呈陰性後可以回家，但其後確診變種病毒，由於兩人分別到過多個處所，令人擔心變種病毒有機會進入社區，事件反映本港外防輸入仍有漏洞。為今之計，一方面追蹤社會是否留下傳播鏈，同時再出力谷針，加強內防反彈力度，不能再猶豫。 港府為了爭取早日與內地通關，決定取消多個入境免強檢的豁免群組，但昨天有獲豁免機組人員「中招」，反映即使社會有需要，但豁免組別入境，存在帶入病毒的風險。當局要再次深入檢討，是否進一步減少豁免類別和人數，以免外防...

2021-11-11