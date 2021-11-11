騰訊少賺2%遜預期 有能力發展元宇宙

騰訊（700）公佈第三季業績，以非國際財務報告準則（non-IFRS）計算，純利按年跌2%至317.51億元（人民幣，下同），低過市場預期的323.54億元；每股基本盈利為3.329元。收入按年升13%至1423.68億元，低於市場預期的1454.13億元。騰訊管理層於投資者會議上表示，騰訊擁有大量探索和開發元宇宙的技術和能力，包括擁有大量遊戲體驗，且有很強的社交網絡經驗。此外，騰訊有能力建構可服務海量用戶的大型服務器架構，以及在管理數碼內容產業及數碼資產有豐富經驗。監管方面，他認為只要用戶體驗合規，預計國內對元宇宙的態度是支持的。由於盈利及收入增長不及預期，騰訊在美國預託證價格下跌，相當於較香港收市價下跌約3.6%至約466港元。騰訊管理層指出，業界有多種途徑抓緊元宇宙發展機遇，例如推出高互動性、高產量及開放世界型遊戲。此外，亦可推出遊戲平台，讓用戶透過平台創作不同遊戲；甚至建立出遊戲化的社交網絡，並支持更多可編程式的體驗。管理層相信，最接近元宇宙的途徑將會是遊戲，將透過把物理世界和虛擬世界無縫結合，由用戶運營的社區利用現有社交網絡，建立及面向元宇宙。內地政府近月加強對互聯網行業的監管，騰訊管理層表示，過去數月看見有更多監管措施出台，認為加強監管環境將是行業的新常態，是全球趨勢，並指當業界適應監管措施，相關規管對行業的影響未來將會逐步減少。管理層強調，一直積極與監管部門合作。手遊增值收入升9%期內，遊戲收益方面，手機遊戲增值服務收入總額按年升9%至425億元，符合市場預期，但收入增速放緩；個人電腦客戶端遊戲收入按年增長1%至117億元。受到 《王者榮耀》及《天涯明月刀手遊》等遊戲推動，本土市場遊戲收入按年增長5%至336億元。國際市場遊戲收入增長20%至113億元，主要由於《部落衝突》等遊戲表現強勁。