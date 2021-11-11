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長建投資英氫氣私募基金

2021-11-11 列印
　　長和系加強新能源投資，長江基建（1038）昨日公佈，已投資英國氫氣私募基金HyCAP，惟未交代投資額。長建副董事總經理甄達安表示，一直致力推廣綠色氫氣替代家用天然氣及柴油，正進一步擴展旗下氫氣項目。

　　長江基建昨日向外電透露已投資HyCAP，甄達安其後回應傳媒查詢指，氫氣在能源及運輸系統去碳化方面具有重要意義，而長建一直致力開發、試驗、生產及推廣綠色氫氣，用以作為替代家用天然氣的取暖及煮食用途，以及作為柴油火車的替代燃料。他指出，很高興能投資於HyCAP，擴展旗下氫氣項目。



  高盛報告指，2050年的氫能項目在公用事業的價值達到12萬億美元。

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