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遭要求提早償貸 花樣年瀉近四成

2021-11-11 列印
　　內房市場信任危機仍在蔓延，花樣年（1777）指被要求提早償還未到期貸款，雖該公司於昨日（11月10日）已復牌，但開市後股價一度插水52%，至0.27元創新低；收市仍瀉近4成，報0.355元，成交額為1.08億元。

  花樣年公告透露，公司並未支付於10月4日到期的2021年票據，未償還本金額為2.06億美元。除2021年票據外，公司的票據（包括其提供擔保的票據）及具重大性質的貸款，並無任何到期未付金額。該公司亦並未接獲任何系列票據持有人通知，要求即時還款；惟接獲若干貸款人通知，要求償還未到期貸款，公司現正就償付安排與有關貸款人展開討論。



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