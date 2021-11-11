領展可分派總額增14% 中期息1.5959元

領展（823）公佈九月底止中期業績，中期可分派總額按年增加14.2%，至33.36億元；每基金單位中期分派亦大增12.7%，至1.5959元，目前股息率為4.37厘。行政總裁王國龍表示，本港續租租金調整率回升至3.4%值得鼓舞，對香港零售前景審慎樂觀。領展中期總收益增長10.4%，至57.8億元，其中香港零售物業收入增加1.8%，至31.2億元，其平均續租租金調整率扭轉去年倒退現象，錄得3.4%增幅；平均租金每方呎62.4元。出租率亦進一步提高至97.5%，創歷史新高。58億購港兩物業王國龍表示，期內很多租戶生意已回復至2019年疫前水平，帶動本港零售續租租金回復增長，過去六個月旗下物業有逾300間新店舖及食肆開張，表現令人滿意，對香港零售前景審慎樂觀。但他指出，部份商戶仍然受到疫情影響，領展會繼續為個別租戶提供寬減措施，估計有關支援仍會維持一段時間。另一主要收入的本港停車場收益，按年大增12.2%至10.5億元，王國龍指，在消費券及限聚令放寬措施下，不止零售物業的人流增加，停車場的泊車票數目亦已回復至2019年水平。至於中國內地5項零售物業收益增長18.6%，至4.9億元，平均續租租金調整率達12.1%，租用率為91.5%。領展宣布以67.4億元在大灣區首次加入物流及倉庫組合，當中斥資58.2億元收購本港紅磡及柴灣汽車服務大樓。領展行政總裁王國龍表示，有關收購項目已留意一段時間，旨在增加物業組合推動增值，並指不為特定市場投資比率設限。主席聶雅倫亦強調，不會因收購而影響未來分派政策。