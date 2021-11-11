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傳許家印再押港豪宅 套現解財困

2021-11-11 列印
　　內房陸續採取措施紓解財困。繼恒大集團早前數次減持恒騰套現逾11億後，有本地傳聞報道，恒大創始人許家印已將第二間布力徑豪宅抵押套現，集團旗下的恒大汽車（708）亦表示將通過先舊後新的方式，以每股2.86元配售約1.75億股，預期集資5億元用於支持新能源汽車研發及生產製造。

        據報道，許家印已將市值約8億元的10號C座布力徑豪宅，抵押予財務公司「歐力士」，該物業由許家印個人全資擁有，直接控股，此前用作自住。



        恒大汽車方面，是次配售股份相當於經擴大已發行股份總數約1.76%，配售價較恒大汽車上日收市價的3.57元，折讓約19.89%。

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