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新濠料通關增兩成旅客訪澳

2021-11-11 列印
　　新濠國際（200）旗下新濠博亞舉行季度業績分析員及投資者會議，主席何猷龍在會上指出，若港澳恢復通關，料對訪客數目帶來15%至20%提振作用，在解除旅遊限制後，可望推動澳門旅遊及博彩市場回歸至疫前水平，並對此感到樂觀。

　　早前澳門政府對《博彩法》修訂諮詢市場意見，何猷龍表示，較為關注派息機制問題，其他人亦有同樣關注。當他們與澳門政府對話後，便對此有所放。



　　集團首席營運總監David Ross Sisk指出，十一黃金周檔期原先表現不俗，並錄高入住率，只是不幸因應疫情再度於十一檔期前爆發而受到影響，不過在10月19日後旅客重新來臨，帶動10月業務表現強勁。

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