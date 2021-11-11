中環IFC外望——OneDegree夥HKbitEX推數碼資產保險

保險公司OneDegree Hong Kong宣佈推出數碼資產保險，與數碼資產交易平台HKbitEX合作，承保HKbitEX旗下數碼資產託管服務平台ON1ON的資產，包括加密貨幣、證券型貨幣等，為首家以亞洲作為總部的保險公司提供數碼資產保險。數碼資產託管服務平台ON1ON將於今年底至明年初推出，為專業投資者提供數碼資產託管服務。根據保險協議內容，OneDegree Hong Kong會承保因自然事件引致錢包實體損毀、網絡安全威脅，例如外部黑客攻擊或惡意軟件攻擊，以及員工盜竊，如蓄意或不誠實行為。HKbitEX亦公佈，繼早前獲得千萬美元融資後，再完成900萬美元Pre-B輪融資，並會在融資完成之際，推出Atom 8及ON1ON平台，結合HKbitEX平台，提供技術支持及資產託管業務。OneDegree Hong Kong與HKbitEX亦計劃牽頭成立數碼資產智庫，HKbitEX聯合創辦人兼首席策略官盧廷匡表示，期望可透過成立智庫，促進香港數碼資產生態系統的監管發展，打造香港成為亞太區數碼資產服務中心。他指現正廣泛吸納來自保險、法律、會計等業界加入。調查：港人月儲6600元 四年最少香港存款保障委員會（存保會）昨日公佈「香港人儲蓄『安全感』指標」調查結果顯示，今年有儲蓄習慣者的比例、每人每月平均儲蓄金額，以及有定下儲蓄目標者比例的數據均錄得下跌，反映在疫情持續、經濟不明朗的挑戰下，港人的儲蓄能力進一步下降，亦較難訂立穩定的儲蓄目標及計劃。存保會於今年9月期間，以電話訪問形式訪問1006名18歲或以上的港人，結果顯示，有六成二受訪者表示有儲蓄習慣，但數字較以往三年少，較去年下調5個百分點。有儲蓄習慣的受訪者每人每月的平均儲蓄金額為6600元，連續兩年下跌，較去年的7000元減少6%，亦錄得自2018年開展調查以來新低。同時，受訪者平均認為擁有約49萬元的儲蓄就能獲得足夠「安全感」，與去年的50萬元相若，相比去年調查錄得的大幅下調有所不同，顯示疫情帶來的經濟跌幅已經緩和或漸趨穩定。高瞻