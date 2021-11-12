通脹飆恐提早加息 迪士尼挫6% 杜指跌130點 失守三萬六

美國周三公佈的通脹數據創31年新高，投資者擔心聯儲局或要提早加息，拖累當天美股急跌；市場周四早段開始消化上述不利因素，美股三大指數個別發展。杜指曾跌107點，至35972點，跌幅不足0.3%。標普指數曾升0.38%，納指則升0.93%。分析師指出，美國公佈高於預期的通脹數據後，聯儲局提出通脹屬暫時的理據令人懷疑，市場憂慮通脹將持續更久，杜指持續受壓力。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報35949點，跌130點；納斯達克指數報15720點，升97點。滙控（005）美國預託證券價格曾見45.15港元，較香港收市價跌0.30港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見489.26港元，較香港收市價升11.66港元。個股方面，迪士尼最新業績遜於預期，且Disney+新增訂閱數創下服務推出以來最小增幅。美銀證券下調其目標價，該公司周四早段股價一度急挫逾9%，尾市仍跌逾6%。此消彼長，網上串流服務競爭對手Netflix股價周四早段曾抽高2.5%，市值超越迪士尼。Netflix市值曾增至超過2907億美元，迪士尼則縮水至2825億美元。歐洲股市周四高收。礦業股領漲，升超過3%。英國富時100指數收報7384.18點，升44點。德國DAX指數收報16083.11點，升15點。法國 CAC指數收報7059.55點，升14點。金價升至接近五個月高位。紐約12月份期金接近收市時報每盎司1,863.7美元，升15美元，升幅0.83%。港股昨日隨外圍低開140點，加上騰訊（700）季績遜預期股價受壓，恒指早段走勢反覆偏軟，但內地股市午後穩步上揚，帶動恒指午後止跌回升，全日高收251點，報25247點。國指及科指均升逾1.5%，齊齊收復20天及50天線；大市成交金額1363億元。傳滴滴解禁科網股向好有報道指滴滴出行將落實監管處罰，並重新上架應用程式，推動科網股走勢向好。ATMXJ中僅騰訊受制季績低收，小米（1810）升2.18%，收報21.05元；美團（3690）漲1.8%，收報282.4元。騰訊第三季純利按年跌2%，遜市場預期，一度回吐3.43%，但之後隨大市略為回穩，全日低收1.24%，報477.6元，拖低恒指26點。