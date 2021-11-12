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美匯穿95 續創逾15年高

2021-11-12 列印
        美國周三公佈的10月通脹率升至6.2%近31年高位，市場對聯儲局提早加息預期再次升溫，美長債息抽高，美匯指數隨即爆升，一度升逾1%高見94.903，昨進一步升破95水平，續創逾15年新高。

        美匯指數昨最高曾升上95.099，再升0.26%。在美元強勢下，歐羅及英鎊雙雙走弱，歐羅兌美元繼周三跌約1%後，昨跌勢持續，曾逼近1.1450的16個月低位，其後報1.1461；英鎊兌美元周三最多跌1.15%，低見1.3401，昨再跌破1.34水平，最低報1.3364，跌0.31%，為去年12月以來的低位，後報1.3391。



        上商財資業務處研究部主管林俊泓認為，未來6個月美匯應可再升2%至3%至接近98水平；歐羅兌美元料再跌3%至1.1水平；英鎊抗跌力較強，因英國快將加息。
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