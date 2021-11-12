官媒引述數據唱好 內地樓市回暖房股升

內房現利好消息，內地樓市有機會得到修復。人行於本周三發佈10月金融統計數據報告，首次公佈單月「個人住房貸款」統計數據；當中，10月居民中長期貸款小幅增加，結束持續5個月的負增長態勢，而個人房貸增長亦逾千億元（人民幣，下同）。另有市場傳聞指，人行或鬆綁地產行業借貸限制，推動內房併購潮。據人行公佈的數據顯示，2021年10月末，個人住房貸款餘額37.7萬億元，當月增加3481億元，較9月多增1013億元。光大證券首席固定收益分析師張旭向內媒透露指，「10月個人住房貸款的改善，顯示出居民購房意願已經出現了邊際提升。」內地《證券時報》亦唱好樓市，發表頭版評論文章指人行單獨公布10月份個人住房貸款統計數據，是以一種少有的方式回應了市場關切，用數據證實房地產貸款形勢已轉好。文章指出，各地加快個人房貸的審批投放，與房企直接相關的開發貸也解凍，料本月房地產貸款環比增長態勢仍延續，房地產行業擁有利好政策和信貸資金的加持，市場風險偏好將持續回升。個人房貸單月增千億近日外界傳中央擬放寬「三條紅線」限制，讓陷入困境的房地產商出售資產，加上傳恒大（3333）債券持有人收到利息，內房股持續走高，其中旭輝（884）急漲12.47%；奧園（3883）拉升11.93%。外媒報道，中國監管機構擔心其對房地產業借貸的收緊會令金融風險蔓延，正考慮放寬規定，讓陷入困境的開發商可以通過出售資產，來避免出現違約及對經濟造成更廣泛的打擊。報道指，人行正在考慮開闢途徑幫助資金緊張的內房公司脫手項目，允許買家（可能是國有企業）在不讓項目相關債務影響自身負債率的情況下收購資產。消息人士稱，人行目前正考慮允許進行這種收購活動，以此放寬房地產行業的借款限制。屆時，人行可能會在根據槓桿率衡量收購方借款能力時，不考慮收購方接手相關資產時所承擔的債務額。