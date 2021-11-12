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日報新聞 > 金融

中芯上季少賺53.3%

2021-11-12 列印
　　多家公司公佈業績，其中中芯國際（981）截至今年9月底止第3季銷售收入14.15億美元，創新高，按季增加5.3%，按年升30.7%；而盈利為3.21億美元，按季大減53.3%，按年揚25.3%。該公司預計，第4季度銷售收入按季增長11%至13%，而毛利率介乎33%到35%之間。

　　中芯國際將全年銷售收入增長目標上調至約39%，毛利率目標則維持約30%。該公司今年第3季毛利率亦創新高，達33.1%，按季升3個百分點，按年增加8.9個百分點。中芯國際並公佈，蔣尚義辭任公司副董事長、執行董事等職務。執行董事兼聯合首席執行官梁孟松亦辭任執行董事職務。





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