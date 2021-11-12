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銀娛上季經調整EBITDA虧轉盈

2021-11-12 列印
　　銀娛（027）公佈今年三季度業績，截至9月底止，銀娛第三季經調整EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）為5.03億元，高於預期，對比去年同期蝕9.43億元已扭虧為盈，惟較上季表現下跌55.57%，主要由於繼續受肺炎疫情及旅遊限制影響。

  其中，「澳門銀河」和「澳門星際酒店」調整EBITDA分別為4.54億元和2500萬元，按年錄得不同程度的升幅，惟按季則各跌50.87%和跌81.48%。集團表示，「澳門銀河」為集團的主要收益來源，會繼續引入更多國際豪華品牌提升商場體驗。



　　而第三季度博彩業務淨贏率偏低，這導致經調整EBITDA減少約4700萬元。

　　

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