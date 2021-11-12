回應監管機構問詢 貝特公佈押後上市

遭監管機構施加額外上市條件的內地家品生產商貝特集團（1491），原定今日在主板掛牌，昨晨公佈因需要更多時間回應監管機構查詢及取得批准，決定延後上市，但未有披露是否因為未能滿足監管機構追加條件，而被叫停上市。貝特集團擬集資最多1.25億元，為近期少有獲監管機構放行進行招股的「蚊型股」，但該公司昨晨發公告指，由於需要時間回應監管機構的查詢，並落實分配基準的公告及獲取監管當局批准，其上市時間表將會延期，並在切實可行的情況下，盡快向市場提供最新資料。貝特集團早前遭證監會和港交所（388）施加額外上市條件，為當局半年前聯合宣告打擊新股失當行為的首例，其公告沒有披露監管機構就何事查詢，亦沒有披露明確上市時間表。需時回應監管查詢據貝特集團招股文件顯示，證監會要求該公司於上市前提供包銷商的完整名單，以及每名包銷商獲得的佣金金額，確認無提供回佣予任何中介，並承諾上市後披露相關人士交易詳情；聯交所則要求公司向上市委員會提供市場推廣詳情，包括在投資者定位、銷售、定價及分配方面策略等。招股書列明，證監會於貝特集團上市前任何時間，可再施加其他條件。若公司未能滿足上述條件並承諾遵守條件，將不會獲授上市批准。貝特集團招股由七家包銷商負責，包括智富融資、第一上海、國泰君安證券、駿昇証券、川文證券、富德金融及圓通環球證券，包銷佣金達10%，總額為4070萬元，佔集資額多達33%。貝特集團指，佣金率相對高於其他投資者熟知的大型企業，是因為其是一家小型企業，包銷商需要花費更多時間和精力向投資者推銷。與貝特集團聘用同一包銷商第一上海證券的鴻承環保科技（2265），日前亦同樣延期上市，幸僅延遲一日至今日掛牌，暗盤價更報捷升近4%。