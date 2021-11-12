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瑞聲上季盈利倒退57%

2021-11-12 列印
　　瑞聲科技（2018）公布今年第三季業績，盈利按年跌57.4%，至1.83億元（人民幣，下同）；收入則下降6.1%，至42.5億元。首席財務官郭丹表示，受季節性因素影響，加上晶片短缺令一些型號和項目延遲，以及去年第三季外匯收益較大，導致上季盈利按年下滑。而公司第四季客戶需求及整體上游供應鏈，目前逐步恢復及轉趨正常，越南工廠亦恢復正常生產。

        集團今年首九個月盈利則錄11.04億元，按年漲47.1%；收入近128.6億元，按年升4%。雖季績遜色，但瑞聲昨日仍收升近6%，報33.7元。



　　瑞聲今年第三季毛利率按季跌2.3個百分點，盈利下滑52.9%。

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