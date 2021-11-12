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余偉文：人口老化將衝擊中國經濟

2021-11-12 列印
　　金管局總裁余偉文表示，中國或正面臨歷史上速度最快、規模最大的老齡化浪潮。他指，去年中國65歲以上的老年人口已超過1.9億，佔全國人口的13.5%，而生育率只有1.3，低於1.5的國際認可警戒線。

  余偉文引指，人口老齡化對經濟及金融市場帶來深遠影響，包括潛在經濟增長速度放緩、繼續創新能力下降、收入分配惡化、投資需求逐漸減少、通貨緊縮、政府財政負擔加重、債務率上升等，老齡化亦會對養老金的可持續性帶來嚴峻的挑戰。



  他指，中國經濟面臨經濟不平衡問題，科技和產業的快速發展有助推動經濟，但同時對就業和收入分配帶來結構性影響，逐漸擴大貧富差距。

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