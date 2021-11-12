中環IFC外望——花旗：受訪者置業意向微跌

花旗銀行九月委託香港大學社會科學研究中心，以隨機抽樣電話訪問形式，訪問超過500名市民關於第三季置業意向。調查結果顯示，今季只有4%受訪者認為此時是上車的好時機，比上季的7%及去年同期數字下跌。有意置業的受訪者也比上季下降1個百分點至只有13%，比例與上季相若。按調查結果推算，有接近32萬人曾於今年8或9月參觀樓盤。今年上半年，在疫情紓緩及經濟復甦的憧憬下，不少市民已經提早入市，一手樓與二手樓成交額達到每月平均7000宗，是近九年新高，換言之上半年市民的購買力已被提早消耗。近期樓市借勢回順，成交量回落到平均每月5000宗，加上宏觀因素如股市氣氛疲弱、財富效應未明朗，美國聯儲局縮減買債規模，以至明年可能加息等，都會影響樓價走勢以至市民置業意向。花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，調查結果顯示，今年第三季市民對樓市持觀望態度，認為是置業好時機的受訪者比例較上季回落，有興趣置業的受訪者佔比亦較上季輕微下調。雖然如此，樓市現仍供不應求，加上通關後經濟將進一步復甦，這些結構性因素仍有利樓市發展。準業主應全面評估個人財務狀況，配合合適的按揭方案，以實踐置業計劃。畢馬威：ESG可助企業融資畢馬威中國與Serai聯合調查發現，服裝行業的可持續性及透明度備受關注，最近舉行的第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）亦強調創建可持續服裝行業的重要性。畢馬威中國消費品零售行業主管合夥人（亞太區）利安生指，隨著國際社會對ESG（環境、社會、企業管治）愈來愈重視，愈來愈多公司已逐漸將ESG視為首要發展方向。如企業不及時增加供應鏈能見度，預料未來企業的融資成本及難度將會提高。調查顯示，逾80%業內人士計劃2027年前制定供應鏈能見度的解決方案，並指企業需要增加透明度的主因有三：第一是提升企業聲譽，52%供應商及59%零售商或品牌認為提升企業聲譽是增加供應鏈透明度的主要催化劑；第二是拓展商機；第三是提升盈利能力。Serai行政總裁任偉銘表示，公司作為平台協助企業供應鏈能見度，有助企業提升競爭優勢。Serai會蒐集買家和供應商的數據以提高服裝行業供應鏈能見度，其供應鏈解決方案可使品牌和製造商能夠作出以數據驅動的風險管理決策。高瞻