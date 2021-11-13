科技股領漲 恒指四連升高收79點

國企指數收報9114點，升65點或0.7%。科指收報6565點，升101點或1.6%。恒指全周走勢先低後高，累升457點或1.8%。
藍籌股方面，舜宇光學科技（2382）昨日升4.7%，收報226.2元，為表現最好藍籌股；申洲（2313）漲3.5%，收報171元；碧服（6098）抽高近3%，收報62.6元；友邦（1299）第三季新業務價值按年升2%，股價升0.3%，收報83.2元。
海底撈（6862）折讓8%配股淨籌23億元，股價挫9%，收報20.2元，跌破20.43元配股價，為表現最差藍籌股；長實（1113）亦跌4.6%，收報45.85元。
焦點板塊方面，科技股領漲大市，美團（3690）升2.6%，收報289.8元；騰訊（700）升1.6%，收報485.2元，兩隻股份貢獻恒指95點升幅。
遭花旗削目標價 瑞聲跌2%
另外，雷蛇（1337）飆13.9%，收報2.54元；比亞迪電子（285）急漲9.6%，收報30.25元；科通芯城（400）彈7.76%，收報3.75元。遭花旗削目標價的瑞聲（2018）則跌2.08%，收報33元。
耀才證券研究部總監植耀輝分析指，全周恒指錄得升幅，惟仍處於拉鋸狀態，大市雖然重上50天線，但進一步上升空間似乎有限，橫行格局未變。未來一周多隻科技股公佈業績，已公佈業績的騰訊表現不過不失，市場仍觀望京東、網易（9999）的業績表現。此外，市場關注中美公佈經濟數據，加上近期股價「大上大落」的內房股板塊，其債務問題對後市有一定影響，預計恒指在24600點有較大支持，短期內仍於24600至25500點之間拉鋸。