最壞時刻或過去 聚焦科企放榜 港股料維持上落市

美股上周五造好，杜指、標普500指數及納指均錄得升幅，而在港股方面，有分析指，恒生指數上周五重上50天線，預料本周港股向好，加上內地政府傳聞有意放寬房地產政策，有利內房板塊發展，相信港股最壞時間已經過去，料恒指將於25000點水平上落。恒生指數上周五收報25327，上升79點或0.32%，大市成交額1353.92億元；上周全周累升457點或1.83%。恒指夜期上周五收報25353點，升43點，高水25點，成交13291張；國企指數夜期收報9145點，高水31點。ADR港股比例指數報25338點，升10點。另外，本周有阿里巴巴（9988）、京東（9618）、網易（9999）等重磅新經濟股公佈業績，市場普遍關注內地監管政策對科網企業的影響。傳放寬內房限制宏高證券投資經理梁杰文預料，本周港股市況會相對平靜，表現不會太差，而上周雙11數據出爐後，阿里巴巴、京東等股價上升，相信股市最壞的時間已經過去。本周有多隻科技股公佈業績，他表示市場憂慮內地監管政策對科技股的影響，因此即使公司業績理想亦難以帶領港股上升。另外，市場仍關注內房債務問題，但上周有傳內地有意放寬房地產政策限制，中國恒大（3333）股價亦因此反彈，預料港股走勢不會受內房問題困擾，恒指將維持25000點上落。獨立股評人劉兆祥表示，恒指上周重上50天線惟同時於20天線受阻，整體走勢方面，如恒指周一能緊守25000點樓上，本周內則有望升至26000點；如恒指企穩在100天線後仍有力，則有望升至27500點。至於內房債務問題方面，劉兆祥指出內地上周有意放寬內房政策，紅線亦逐步放寬，故有利內房板塊發展，預料個別早前大幅回落的內房股的反彈動力較大。融創中國配售涉50億另外，融創中國（1918）落實以先舊後新方式配股條件，配售價每股15.18元折讓10.9%，涉資50.85億元。融創服務（1516）亦以每股14.75元配售1.58億股股份，同樣折讓10.9%，配售所得款項達23.1億元。新股方面，內地「辣條」零食品牌衛龍美味已通過聯交所上市聆訊，市傳集資最多10億美元。衛龍於今年5月首度遞交上市申請，上市申請過期而自動失效，今番終於成功。至於深圳上市順豐控股分拆旗下專注即時配送服務的順豐同城實業來港上市，已通過聆訊，並已上載聆訊後資料集，聯席保薦人為美銀及中金公司。