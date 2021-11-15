北交所今開鑼成焦點 對港新股市場影響微

各界關注的北京證券交易所正式宣佈，各項工作已準備就緒，定於今日（15日）開市，首批掛牌的公司總共有81家，當中有4家市值超過100億人民幣，總市值大約為3000億人民幣。北交所估計，開市後可參與交易的個人投資者超過400萬戶。證券界人士以及學者均認為，北交所與港交所定位不同，北交所開市對本港金融業影響有限。在81家北交所新貴當中，有10家是新股上市，另外71家，則是由新三板的精選層平移過來。至於監管規則方面，北交所昨天亦發佈了6項業務規則，當中包括QFII（合格境外機構投資者）的證券交易實施細則。連同早前公佈的45項業務規則，涵蓋發行上市、融資併購、公司監管、證券交易、會員管理以及投資者適當性等各方面，其監管體制已經成型。首批掛牌81家 總市值3000億截至上周五（12日），累計有超過210萬戶個人投資者預約開通北交所的投資權限。至於擁有新三板交易權限的個人投資者，毋須申請亦有權買賣北交所股份。北交所估計，開市後可參與交易的個人投資者超過400萬戶。此外，共有112家證券公司獲得會員資格，成為北交所正式會員。內地證券業人士估計，首批北交所股份，總市值大約為3000億人民幣，對上交所以及深交所不會帶來很大的分流作用。北交所針對規模較小企業光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，北交所啟動對香港新股市場影響不大，因為香港希望吸引大型中概股回流，而北交所則針對規模較小的企業。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，內地中小企難以找到融資渠道，因此北交所應運而生，而港交所主要吸納規模較大、甚至業務走向國際的企業，兩者定位並不相同。