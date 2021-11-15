網信辦：數據商赴港上市須申報

上輪世界盃歐洲區外圍賽C組，意大利主場僅1:1逼和瑞士，未能提前首名出線，難怪今晚最後一輪作客弱旅北愛爾蘭，教練文仙尼下令大勝保榜首晉級資格。儘管鋒將恩斯尼治、比洛迪和費達歷高基艾沙都陷入球荒，但右閘迪羅倫素近四場國際賽獨取兩球，今仗勢續當帶刀侍衞領軍完成任務，讓球主客和讓兩球「客勝」去馬。（有線602、662台周二凌晨3:45直播） 現時意大利於C組跟瑞士同得十五分，憑得失球差兩球優勢而取得首名出線主動權。因此，今晚意軍和瑞士分別造訪北愛和主場迎戰保加利亞，前兩者要盡可能大勝，文仙尼下令：「我們一定能夠躋身明年的決賽周，今場我矢志率隊取得一場大勝，確保小組首名席位。」 在...

2021-11-15