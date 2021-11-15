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網信辦：數據商赴港上市須申報

2021-11-15 列印
　　國家互聯網信息辦公室發佈關於《網絡數據安全管理條例（徵求意見稿）》，以落實《中華人民共和國網絡安全法》、《中華人民共和國數據安全法》、《中華人民共和國個人信息保護法》等法律關於數據安全管理的規定。當中指出數據處理者赴香港上市，影響或者可能影響國家安全的，都應當按照國家有關規定，申報網絡安全審查。

　　條例對數據處理者的活動作出規定，要求其申報網絡安全審查，包括匯聚掌握大量關係國家安全、經濟發展、公共利益的數據資源的互聯網平台運營者，在實施合併、重組、分立時可能影響國家安全的；處理一百萬人以上個人信息的數據處理者赴國外上市等情形。另外，大型互聯網平台運營者，在境外設立總部或者運營中心、研發中心，應當向國家網信部門和主管部門報告。



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