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內地嚴查國有機房涉虛幣挖礦

2021-11-15 列印
　　中國國家發改委早前召開「虛擬貨幣『挖礦』治理」會議，要求各省區市要堅決貫徹落實好虛擬貨幣「挖礦」整治，嚴查嚴處國有單位機房涉及的「挖礦」活動。會議強調，各省區市要堅決貫徹落實好虛擬貨幣「挖礦」整治工作的有關部署，確實負起屬地責任，建制度、抓監測，對區域內虛擬貨幣「挖礦」活動進行清理整治，嚴查嚴處國有單位機房涉及的「挖礦」活動。

　　為推進節能減排，國家發改委等部門9月下旬也曾發佈關於整治虛擬貨幣「挖礦」活動的通知，不允許虛擬貨幣「挖礦」計劃以任何名義參與電力市場。中國人民銀行營業管理部7月也曾發佈「防範虛擬貨幣交易活動的風險提示」，文中「鄭重警告」轄內相關機構，不得為虛擬貨幣相關業務活動提供經營場所、商業展示、營銷宣傳、付費導流等服務。

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