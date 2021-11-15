本港零售業過去深受疫情打擊，部份依賴內地「自由行」生意的行業，更是首當其衝。連鎖化妝品零售商卓悅（653）去年則調整市場策略，進行數碼轉型，並將旗下前線員工改造成KOL，以及建立直播間等，集團主席兼執行董事陳健文表示，電商會成為未來生活的一部份，而零售業必然要「online化」，以結合線上線下的發展。陳健文於去年「入主」卓悅成為大股東，他接受本報訪問時表示，對零售業有情意結，冀能夠參與未來零售體系的轉型，「相信每一行都係，若只按原來的模式走，都會走到盡頭」，而疫情令大眾開始接受線上購物的模式，故希望帶領公司改革。線下服務同樣重要他指出，公司的轉型不代表會放棄零售業，強調線下的體驗及服務亦一樣重要，「零售為卓悅最大的優勢之一，不但要保留，更要做得更好」，至於如何做得更好，則會將其技術架構、科技架構的能力提升，以及加強客戶體驗，並重新分類店舖定位等。線下方面，陳健文透露，未來公司會開設更多體驗形式的店舖，當中或會把傳統的舊有店舖改成做體驗店，以及開設規模較大的體驗店，例如面積約為數萬呎的店舖，選址會包括在民生區及遊客區等，強調線下零售體系會向O2O（Online To Offline）、數字化，以及體驗為主的方向發展。香港貓合作品牌逾400個集團旗下的電商平台香港貓目前合作品牌數目達逾400個，當中包括鴻福堂等，目標明年的增長達1倍。他稱，期望其電商平台能夠中心化，助傳統企業創新，並惠及同行。他又指，公司未來會着力加強美妝、美顏等方面的發展，由於公司對於有關方面具傳統優勢，例如熟悉該類別的全球供應鏈等，另外亦會加強其他範疇，包括生活健康等。