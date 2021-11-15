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奧園9億售港物業料蝕1.77億

2021-11-15 列印
　　內房資金緊絀危機持續，中國奧園（3883）亦要將香港西半山豪宅重建項目割讓，公布以9億元出售羅便臣道多項物業，並估計錄得1.77億元虧損，擬用於償還貸款融資及一般營運資金。若以項目可建樓面約5.38萬方呎計算，每呎樓面地價僅16728元，只相當於原本預計價值的四折。

　　中國奧園表示，已跟私人投資者伍登輝訂立協議，向對方出售名萬投資、雙福及裕康三家公司，該三家公司持有羅便臣道63、65、65A及67號燕貽大廈多個樓層，連同天台及地下車位，相當於該地段的宅院、建築及樓宇約86.41%不分割份數。



  奧園指出，有關交易作價9億元，將分兩期付款，包括首筆5000萬元，以及貸款銀行同意協議下45天內支付餘下8.5億元。奧園預期確認出售的估計虧損約1.77億元。
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