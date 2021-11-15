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越秀交通分拆REIT深交所上市

2021-11-15 列印
　　越秀交通基建（1052）公佈，建議分拆項目公司並擬以REIT方式在深交所單獨上市，於上周五（12日）深交所已就建議上市發出無異議函，中國證監會亦已准予註冊REIT。於完成建議分拆後，越秀交通基建於項目公司的權益將由100%減少至30%。該股上周五收報4.79元，無起跌。

　　越秀交通基建指出，建議分拆事項包括該項目通過建立REIT，作為封閉式基礎設施證券投資基金在深交所單獨上市，於完成建議分拆後，REIT將透過資產支持專項計劃及項目公司間接持有該項目；建議分拆構成越秀交通基建出售於項目公司的70%股權。



　　越秀交通基建董事認為，建議分拆將令集團及REIT受益，由於建議分拆使公司優質資產在中國大陸資本市場單獨上市，提升公司市場形象；並將容許公司回籠前期投入資金。
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