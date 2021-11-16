﻿個別急漲四至五倍 觸發臨時停牌 北交所開鑼 十新股暴升

作為內地第三間證券交易所的北交所昨日正式面世，首批81家上市公司當中，10隻直接在北交所上市的新股全線高開，部分較定價大升逾4至5倍，並多次觸發臨時停牌。北交所開市首日全日成交額95.7億元人民幣。北交所首批上市的企業共81家，71家來自新三板精選層平移至北交所上市，昨日開市當中有48隻高開，平均高開幅度逾2%，另外10家已完成公開發售程序的新股直接在北交所上市，其升幅至收市均逾1倍，當中個別股份漲逾4至5倍，其中同心漲幅曾逾5倍，收市仍升逾4.9倍，為表現最好股份。根據北交所的交易規則，新股上市首日不設漲跌幅限制，但同樣實施臨時停牌機制，即當盤中成交價格，較開盤價首次上漲或下跌達到或超過30%、60%時，盤中臨時停牌10分鐘。除新股上市首日外，北交所股票全時段實施價格漲跌幅限制，限制範圍是前收盤價的上下30%。新三板精選層平移至北交所上市的公司的不屬於新股，其股票交易將實施30%的漲跌幅限制。易會滿：創新型中小企陣地中國證監會主席易會滿昨日表示，設立北京證券交易所是立足構建新發展格局、推動高質量發展作出的重大決策部署，對於進一步健全多層次資本市場，加快完善中小企業金融支持體系，推動創新驅動發展和經濟轉型升級，都具有十分重要的意義。他強調，中證監將堅持「建制度、不干預、零容忍」，持續深化新三板改革，努力辦好北交所，打造服務創新型中小企業主陣地。對於北交所首日開市後，股份隨即漲逾數倍，耀才證券研究部副經理黃澤航表示，北交所開市初期流動性較低，股價容易被「挾高」，加上部份股份有轉至主板，或香港上市的憧憬，首個交易日有數倍升幅實屬正常，相信未來股價會回歸至合理水平。北交所表示，下一步將緊緊圍繞服務中小企業這個主體，牢牢把握支持創新發展這個關鍵，始終聚焦打造「主陣地」這個方向，推進各項制度落地實施。