內地樓價按月下跌 逾六年半以來首次

內地樓市調控政策持續，樓市呈現弱勢。中國國家統計局昨日公佈，10月70個大中城市商品住宅銷售價格按年升幅繼續收窄，錄得逾6年半以來最低，按月計更是自2015年3月以來首錄下跌。路透社據國統局相關數據測算得出，上月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年漲3.4%，低於9月的3.8%，而且升幅為2016年1月以來最低；按月下跌0.2%，為2015年2月以來最弱，而9月錄得持平，上一次按月下跌為2015年3月，當時下跌0.1%。在上月的70個大中城市中，新建住宅價格按月錄得上漲的有13個，其中以三亞升0.8%為最高，10月房價上漲的城市較9月減少逾五成；保持不變的城市減少至5個；至於房價下跌的城市則有52個，數量有明顯增長。僅13城新樓價升「這說明近期房地產市場的去庫存壓力和資金壓力下，各大城市房企降價促銷動作增加。」易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，除一線城市略上漲外，其他兩類城市均出現下跌，尤其是三四線城市最明顯。他指後續需要防範三四線城市出現新的風險，包括房企銷售困難導致項目開工意願不強等。上月一線城市新建商品住宅銷售價格按月繼續持平，其中北京及上海較9月分別增長0.6%和0.1%；廣州和深圳分別下降0.3%和0.2%。一線城市的二手住宅銷售價格按月下降0.4%，與前月相同，其中四個一線城市北京、上海、廣州、深圳按月分別下降0.5%、0.4%、0.6%及0.2%。二線城市新建商品住宅銷售價格的變化幅度，則按月由9月的持平轉為下降0.2%；二手住宅銷售價格亦按月降0.3%，降幅比前月擴大0.2個百分點。目前全國已有21個城市發佈房價「限跌令」，其中部份城市直接發佈行政指令，部份城市則通過約談房企限制惡意降價等方式限跌，這些城市大多數是三、四甚至五線城市。