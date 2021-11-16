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港家族辦公室協會　資管規模達4440億

2021-11-16 列印
　　香港家族辦公室協會慶祝成立一周年，協會稱，成員由最初5間本地家族辦公室，增加至現時40間來自香港、內地、東南亞及歐洲單一家族辦公室和聯合家族辦公室。截至2021年11月中，協會成員資產管理規模的總額已達至570億美元（約4440億港元）。

　　協會主席關志敏表示，衷心感謝各理事會理事、獨立顧問委員會成員及小組委員會成員過去1年的貢獻，也很榮幸有機會與投資推廣署的Family Office HK團隊展開緊密合作，共同推動香港成為亞洲領先的家族辦公室樞紐。



        協會稱，未來將會加强香港家族辦公室在本地和海外的連繫，舉辦各類研討會及專題討論。



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