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偉易達中期純利跌38%　派息17美仙

2021-11-16 列印
　　本港電子及電訊產品商偉易達（VTech，303）公佈，截至9月底止中期純利按年下跌37.8%，至7690萬美元，主要由於關鍵零件短缺、供應鏈受阻等影響，維持派中期息17美仙。首席財務總監唐嘉紅表示，今年初已為新產品加價，但無法完全抵銷成本上漲。

　　偉易達期內收入按年微跌0.8%，至11.1億美元，但毛利率受壓，降低4.4個百分點至27.4%，主要由於電子零件和塑膠材料等材料價格上升，以及貨櫃短缺導致運費大幅上漲所致。主席兼行政總裁黃子欣表示，公司仍然受零件及貨櫃短缺影響。對於末期股息，他指出要視乎盈利表現而定，並預計派息比率維持在90%以上。



　　

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