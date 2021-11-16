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北水連續三日流出 恒指牛皮續升62點

2021-11-16 列印
　　港股表現反覆牛皮，走勢受制20天線（25435），並一度下試50天線（25221），曾最多跌97點，於尾市回升下收升62點，報25390點，連升五日；國指則跌28點，收報9085點，曾失守20天線（9044）；科指高收35點，報6601點。北水南下共淨流出15.29億元，按日減25.45%，連續第三日流出，累計流出63.81億元，大市成交金額1185億元。

　　內房股領跌，融創中國（1918）配股集資並減持融創服務（1516），融創股價瀉11.5%，收報15.08元；融創服務瀉16.66%，收報13.8元。科技股大致靠穩，並由二線股領軍。



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