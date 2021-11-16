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中銀人壽夥臻林展新業務

2021-11-16 列印
　　中銀人壽與澳門殷理基集團旗下的臻林大健康簽訂戰略合作協議，宣布展開「橫琴粵澳深度合作區」首個跨粵、港、澳三地的「保險+康養」合作項目，同時亦是中銀人壽在「橫琴粵澳深度合作區」首個戰略合作項目。

　　根據協議，雙方將就不同領域展開探討及合作，包括將研究和制定「保險+康養」資源相結合的業務模式，提供和開發特色退休養老和大健康產業的保險產品、打造康養業務品牌，以及探討「臻林二期」的合作，研究共同投資及發展臻林項目第二期規劃的可行性。中銀人壽執行總裁鄧子平表示，中銀人壽積極發展養老金融業務，期望與臻林於粵港澳大灣區打造「保險+康養」業務生態圈。



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