中環IFC外望——CSL推Mirror計劃 月費最平298元

香港電訊（6823）旗下CSL公布，推出12套全新「csl. 5G x Mirror」服務計畫，CSL Mobile個人流動通訊業務董事總經理林國誠表示，Mirror是具有感染力的團體，其粉絲更是巨大消費群，認為是次合作有助帶動5G客。最新服務計畫包括298元12GB的5G流動數據，簽訂24個月或以上合約即享額外18GB本地流動數據；以及398元80GB的5G流動數據，簽訂24個月或以上合約即可享額外30GB本地流動數據，並隨服務計劃附送csl x Mirror限量珍藏品。以上2個計畫皆設有Mirror成員頭像的個人專屬Sim卡及Sim卡套一份，並按計畫分別送Mirror珍藏卡6張或12張、海報1或3張、AR月曆1份，以及珍藏冊1本（只適用於選用398元計畫36個月合約期之客戶）。同時CSL推出以鏡頭辨認圖像的嶄新擴增實境（AR）體驗，客戶只須透過csl. 5G Lens App掃描Mirror珍藏卡上或戶外廣告的圖案，便可即時令靜態圖像變成動態影片。投資名宿︰Tesla正處泡沫投資界名宿、老牌基金GMO創辦人格蘭瑟姆（Jeremy Grantham）認為，美國電動車生產商Tesla股票正處於泡沫之中，實現股東巨大期望的可能性為零。格蘭瑟姆說，Tesla的估值是假設它不僅取得輝煌的成功，而且會較如「FAANG」等巨擘成功多出幾倍。，又指Tesla的市帳率是facebook、亞馬遜和其他科技巨頭的幾倍。他續稱，Tesla的股票處於泡沫中，多間汽車巨頭包括平治、寶馬、福士等都在準備轉向電動車。Tesla將面臨嚴峻競爭，要想達到股價預期是不可能的。格蘭瑟姆又警告，現時投資者較1929年大崩盤前，或科技和房地產泡沫期間更加盲目樂觀。他說，覺得資產價格永遠不會下跌的人，比以往任何時候都要多，因此當下跌到來時，可能會比美國歷史上任何時候都更嚴重。高瞻