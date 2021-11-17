沃爾瑪家得寶季績優 零售數據佳 美股造好 杜指升131點

美國零售數據理想，加上重磅股沃爾瑪及家得寶業績均勝預期，美股早段全線向好。杜指早段曾升逾200點，至36294點；標普500指數以及納斯達克指數則曾升0.2%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報36219點，升131點；標普500指數報4709點，升26點；納斯達克指數報15978點，升124點。滙控（005）美國預託證券價格曾見46.02港元，較香港收市價升0.22港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見504.39港元，較香港收市價升1.89港元。全球最大家居建材零售商家得寶（Home Depot）公佈，受惠美國樓市暢旺，截至10月底止上季盈利按年升20%，至41.3億美元，每股盈利3.92美元，好過市場預期的3.41美元，刺激股價曾升逾4%創新高。電動車商續熱炒 Rivian飆一成沃爾瑪公佈今年第三季盈利約31億美元，按年下跌近四成；經調整每股盈利1.45美元，略高於市場預期的1.4美元。收入約1405億美元，上升逾4%亦高於預期。公司預期全年每股盈利為5美元，並上調經調整每股盈利預測至6.4美元，高過市場預計的6.34美元。公司又預計，全年美國同店銷售增長6%，遠高於市場估計的增長0.8%，惟其股價曾逆市跌逾2%。電動車生產商續見熱炒，半新股Rivian早段曾再升逾一成，高見169.7美元；Lucid亦升曾升一成，高見49.95美元；連日表現弱勢的Tesla亦見反彈近4%。經濟數據方面，美國10月零售銷售按月增加1.7%，預期為上升1.4%，高於預期。扣除汽車的零售銷售按月增加1.7%，預期為上升1%，同樣高於預期。歐洲股市普遍造好，德法股市周二皆高收。電訊股Vodafone股價飆4%。德國DAX指數收報16247.86，升99點，升幅0.61%。法國CAC指數收報7152.6點，升23點，升幅0.3%。英國富時100指數則跌24點，收報7326.97點。金價偏軟。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1,854.6美元，跌12美元，跌幅0.64%。國家發改委指要全面整治「挖礦」，同時美國方面亦通過基建法案，收緊加密貨幣公司報稅要求，拖累比特幣價格於過去24小時一度急挫超過一成，失守六萬美元大關，低見58673美元；以太幣亦曾挫逾一成，低見4111.09美元。中美元首會議利好港股漲322點港股方面，中美元首舉行視像會議，利好市場氣氛，恒指高開55點，報25446點，其後受惠人民幣續升至五個半月高位而反覆上揚，最終升322點，收報25713點。北水南下共淨流出17.88億元，按日增16.99%，連續第四日流出，累計流出81.7億元，大市成交金額增至1310億元。