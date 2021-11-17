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在岸人民幣升33點子

2021-11-17 列印
　　中美關係吹暖風，利好人民幣匯價。中國外匯交易中心數據顯示，人民幣兌美元在岸價昨日收市報6.377兌1美元，較上個交易日收盤價6.3803上升33點子。人民幣兌每美元中間價昨日收報6.3924，較上個交易日下調28點子或0.04%，結束兩連升。星展銀行財資市場部董事總經理王良享認為，昨日中美會晤推動人民幣上升，但指踏入晚上時段，在岸及離岸人民幣均轉弱，回升至6.38水平。

　　東方匯理銀行新興市場策略師張敬勤則指，過去幾個月人民幣一直保持較強升勢，「中國出口錄得增長，人民銀行「放水」意欲亦不明顯，令中國息口保持較高水平，預期人民幣會持續走強。」他預計人民幣今年內會徘徊於6.38區間水平，明年或會升至近6.3水平。

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