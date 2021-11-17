澳門未提加強監管 濠賭股全線向好

澳門行政長官賀一誠發表明年度《施政報告》，指將推動博彩業有序健康發展，又表示博彩業有所恢復，中場收入比例上升，澳門政府正推動博彩業向世界旅遊休閒中心方向發展。賀一誠又表示，隨着疫苗接種率提高，防疫工作加強，旅遊限制有望放寬。
憧憬放寬旅遊限制
賀一誠又表示，正在儘快推進《博彩法》修訂，但按照目前的體系，如有必要博彩牌照可延長至明年6月到期之後，減輕市場對續牌憂慮。
受上述消息刺激，濠賭股全線回勇。其中金沙中國（1928）抽高5.97%，收報19.52元；銀河娛樂（027）揚5.08%，收報46.5元，分別為表現第二及第三佳藍籌股；永利澳門（1128）急升6.81%，收報7.37元；澳博控股（880）漲5.93%，收報6.25元；新濠國際（200）升5.85%，收報10.86元；美高梅中國（2282）升3.42%，收報5.45元。
另一方面，新濠國際主席兼行政總裁何猷龍，昨出席新濠影滙第二期的平頂儀式時談及，博彩業短期仍面臨困難，但對當地長遠發展、澳門政府及中央政府均有信心。
永利：對聖誕感樂觀
此外，據《澳門日報》引述永利澳門副主席陳志玲則稱，疫情穩定後，酒店客房約有逾五成入住率，目前已有超過六成預訂率，以內地客為主，亦對聖誕期間前景感到樂觀，會舉辦更多活動吸引旅客來澳。