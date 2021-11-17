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網易上季經調整純利增5%

2021-11-17 列印
　　網易（9999）公佈，今年第三季純利按年升6.1%至31.82億元（人民幣，下同），好過市場預期的31.33億元；每股基本盈利為0.96元。以非通用會計準則（Non-GAAP）計，純利按年升5.1%，至38.58億元，符合市場預期；每股基本盈利為1.16元。派第三季股息每股0.045美元，每股ADR則派0.225美元。

　　對於現時備受關注的元宇宙概念，網易公司首席執行官兼董事丁磊於電話會議上表示，現時未有人真正接觸過元宇宙，但強調網易在技術規劃上已經做好準備，並指當元宇宙來臨時一定會做好準備，揚言屆時網易會較其他企業走得更快。



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