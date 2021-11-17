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淡馬錫拋售中概股 減持阿里清倉百度

2021-11-17 列印
　　近期內地先後加強監管及整頓科網、教育等各行業，據報新加坡主權基金淡馬錫拋售在美國上市的中國科技公司股票，包括減持阿里巴巴（9988）、內地網約車巨頭滴滴出行，並清倉多隻股份，包括百度集團（9888）、好未來教育、新東方教育（9901），以及內地求職招聘平台看準網。

　　外電引述淡馬錫向美國提交的申報文件顯示，截至9月30日止第三季，淡馬錫把所持有阿里巴巴集團的股份削減約16%，亦把所持滴滴出行的股份削減近11%；另外淡馬錫清倉百度集團、好未來教育、新東方教育、看準網的持股。淡馬錫一位公司代表回應表示，淡馬錫會不時調整投資組合，屬正常的業務操作。



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