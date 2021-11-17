網易雲通過上市聆訊 百心安開招未足額

網易（9999）旗下音樂業務網易雲音樂昨日通過港交所（388）上市聆訊，據外媒報道，該公司擬於今年底前在香港上市，集資10億美元（約78億港元）。另外，百心安（2185）昨日起招股，入場費約12389元，其首日孖展僅錄1511萬元尚未足額。網易雲音樂於今年5月底遞交上市申請，並於8月通過上市聆訊，惟當時正值中國監管風波捲起，引發中資科企股價急挫。當時有外媒報道，網易雲音樂推遲在港上市計劃，以等待市況轉好。昨日《華爾街日報》引述消息人士指，網易雲音樂重啟上市計劃，並於今年底前進行首次公開招股（IPO），籌資額約10億美元，估值介乎50至60億美元（約390至468億港元），不論是交易規模和估值均與早前市傳的一樣。據已修訂的聆訊後資料，網易雲音樂主要股東為網易和阿里巴巴（9988）旗下的淘寶中國，分別持股62.46%及10.81%，另外百度（9888）持股4.26%。網易雲音樂上半年收入31.8億元人民幣，按年增加近61%；虧損亦按年擴大2.7倍，至38億元人民幣。該公司上半年網上音樂服務的月付費用戶數量為2613萬人，較去年同期升約1倍，惟每月每付費用戶收入按年跌27%，至6.8元人民幣。百心安入場費12389元另外，未有盈利生物科技公司百心安（2185）昨日開始招股，綜合多家券商數據，其孖展認購額錄得1511萬元，以公開集資4401萬元計，孖展認購未足額。該公司發售1793.7萬股H股，其中一成為香港公開發售，即3588手，餘下為國際發售，最多集資4.4億元，招股價介乎21.26至24.53元，每手500股，一手入場費近12389元，將於本周五截止招股，並於11月26日掛牌，華泰國際為獨家保薦人。在全球發售完成前，TPG持股9.43%，奧博資本持股5.86%，惟是次百心安上市沒有基石投資者助陣。