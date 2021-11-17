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傳雷蛇擬私有化 曾升逾兩成

2021-11-17 列印
　　電競設備商雷蛇（1337）近期扭虧為盈後突傳私有化，市傳雷蛇大股東陳民亮及Lim Kaling牽頭成立財團，擬提出每股4元把公司私有化，劍指美國重新上市，雷蛇其後澄清目前未確定會否進行潛在交易。盛傳作價較消息前股價高出58%，亦較上市價3.88元高，刺激股價昨最多飆逾22.5%。

　　路透社昨日引述消息人士報道，持有雷蛇合共57.81%股份的創辦人兼主席及行政總裁陳民亮，以及創辦投資者兼非執行董事Lim Kaling，正牽頭引入私募基金成立財團，向小股東提出私有化，參與的私募基金包括CVC Capital，國際投資公司KKR據報亦正研究有關項目。報道指，大股東財團之間的洽談已取得進展，期望在年底前完成。



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