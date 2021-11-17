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20內房發債 融資近300億

2021-11-17 列印
　　內房債務融資持續鬆動，據內地傳媒不完全統計指，截至本周一，包括保利發展（600048.SHA）、招商蛇口（1979.SZ）、金地集團、北京城投等在內的超過20家房企在銀行間市場發債，金額介乎3億元（人民幣，下同）至30億元不等，總融資金額近300億元。對於近期多間房企通過銀行間市場發債的消息，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進稱，「從房企的發債情況來看，不僅參與的房企數量愈來愈多，而且涉及的金額也挺大，比如保利、招商蛇口兩家房企就合共涉及近50億元的融資，這說明發債方面給予的支持力度很大。」

　　據報道，在該次參與銀行間發債的企業當中，保利發展於銀行間市場啟動20億元中票發行。



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