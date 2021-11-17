中環IFC外望——yuu新推App內購保險功能

DFI零售集團（前稱牛奶公司）旗下yuu獎賞計劃公佈，推出App內功能yuu保險。yuu用戶可在App內購買安聯保險、安達保險與恒生保險的保險計劃，同時賺取額外的yuu積分。yuu保險現時特選三個保險類別，包括家居、私家車及人壽保險。yuu會員更可免費登記享有安逹保險的「安達新冠疫苗保障」，一旦接種後出現不良反應或不幸確診，均可獲得保障。會員每繳交保費1元可賺1 yuu積分，而投保指定保險計劃更可於指定期間於香港內的萬寧、惠康、Market Place by Jasons、Market Place、3hreeSixty、Oliver's、The Delicatessen等，每消費1元將獲取1X額外積分。yuu獎賞計劃行政總裁Danni Peirce（圖左二）表示，去年該獎賞計劃面世，已發出超過1000億yuu積分，這次yuu擴充服務與三間保險公司合作，以迎合顧客不同需要。《王者》上月收入增46% 重奪全球榜首據Sensor Tower商店情報數據顯示，今年10月騰訊（700）《王者榮耀》全球收入達3.29億美元（約25.7億港元），按年升46.2%，重回全球手遊收入榜榜首；來自中國iOS的收入佔96.7%，海外版本收入佔比為3.3%。另外工信部信息通信管理局副局長王鵬在新聞發佈會上指，截至目前已組織檢測21批次、244萬款App，累計通報2049款違規App，下架540款拒不整改的App，對違規行為持續保持高壓震懾。數據顯示，騰訊《PUBG Mobile》以1.97億美元的收入，位列榜單第二名，其中51%的收入來自《和平精英》iOS版本，《PUBG Mobile》在美國的收入佔11.5%。今年10月，全球手遊玩家在App Store和Google Play的消費達75億美元，按年增長10.5%。當中美國為全球流動遊戲收入最高的市場，貢獻21億美元，佔全球總收入的28.3%；日本市場則排名第二，佔20%；中國iOS市場排名第三，佔18.7%。高瞻