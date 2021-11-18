鮑威爾連任存變數 港股回軟成交縮 憂提早加息 杜指跌189點

美國股市昨晚早段回軟，杜指跌60點報36077點；納指跌6點報15967點；標指跌7點報4692點。恒指夜期中段報25523點，跌106點，低水127點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報35952點，跌189點；納斯達克指數報15941點，跌32點。滙控（005）美國預託證券價格曾見45.94港元，較香港收市價跌0.06港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見503.31港元，較香港收市價跌5.69港元。歐洲股市個別發展。礦業股造好，升逾1%；旅遊及消閒類股跌約1.6%。英國富時100指數收報7291.2點，跌35點，跌幅0.49%。德國DAX指數收報16251.13點，升3點。法國CAC指數收報7156.85點，升4點。英國通脹超預期，因受能源價格急升和供應鏈短缺等影響，英國十月份消費物價指數按年上漲4.2%，較英倫銀行預期的3.9%為高，顯示當地正面臨加息的壓力。英倫銀行警告，不能放任通脹反溫，否則情況會更嚴重，未來幾個月可能會加息以控制通脹。不過，歐洲央行高層則唱反調，指明年數據將將證明目前高通脹只屬暫時現象。此外，美國上月新屋動工按月跌0.7%，以年率計為152萬間，少過市場預期的157萬9千間。金價造好。於紐約商品交所，12月期金接近收市時報1,868.1美元，升14美元，升幅0.76%。儲局主席周內揭盅現任聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）的任期將於明年2月結束，市場憂慮將會提早加息。外媒報道，美國總統拜登周二表示，將在4天內公佈擔任聯儲局主席人選。一名官員透露，拜登仍在考慮提名鮑威爾連任主席一職，還是提拔聯儲局理事布雷納德（Lael Brainard）。報道指，拜登的經濟團隊成員和兩黨議員均支持鮑威爾連任。但部份民主黨人士期望新任聯儲局主席能夠加強金融監管和應對氣候變化，布雷納德在金融監管問題上的強硬立場亦獲得民主黨左派的支持。港股昨日連升6日後在人民幣轉弱下回軟，恒指低開45點後跌幅擴大，曾跌193點至25520點，全日收報25650點，跌63點。國指收報9193點，跌32點；科指收報6672點，跌40點。資金在大型科網股包括阿里（9988）及京東（9618）公佈季績前觀望氣氛濃厚，大市成交金額縮減至1097.87億元。大型科網股受壓大型科網股普遍向下，網易（9999）季績勝預期仍捱沽，收挫3.61%，報176.5元。美團（3690）跌1.61%，收報292.6元；京東績前跌0.89%，收報335元。不過騰訊（700）表現撐市，於周二升穿100天線（491.67元）後續升1.29%，收報509元，支撐恒指27點升幅。